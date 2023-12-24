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Автоэксперт сравнил автомобили с яйцами

Автоэксперт Кадаков нашел, что общего между яйцами и автомобилями

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Shutterstock

Экономическая ситуация с автомобилями и куриными яйцами в России схожа из-за повышенного спроса и резкого роста цен. Об этом рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в своем Telegram-канале.

Как указал Кадаков, из-за резкого повышения спроса в декабре текущего года яйца стали одним из наиболее подорожавших продуктов — цены поднялись на 10–20% в 46 субъектах России. Чтобы насытить рынок и сбить цены, власти решили обнулить таможенные пошлины на поставку яиц из дружественных стран. Это решение не скажется позитивно на отечественных птицефабриках, однако при насыщении рынка цены могут пойти вниз в 2024 году, написал автоэксперт.

«Хотя есть подозрение, что цены если и пойдут вниз, то незначительно. Курятина дорожает по вполне объективным причинам: ослабление курса рубля и, как следствие, подорожание импортных компонентов производства (в производстве яиц есть импортные компоненты, прямо как в производстве автомобилей!), вспышки птичьего гриппа, дорожающая рабочая сила (в том числе гастарбайтеров) и другие», — написал он.

На авторынке спрос в течение года сильно превышал предложение, цены также резко выросли, а дефицит новых авто составил 1,7 млн единиц за два года. Решение проблемы могло бы стать таким же, как с яйцами — следовало временно обнулить или сократить таможенные пошлины на новые и подержанные машины, уверен Кадаков. Однако власти не обнулили пошлины и резко повысили утильсбор. Поэтому цены могут пойти вниз только в случае снижения спроса.

«Остается только ждать увеличения объема выпуска автомобилей в России, благосклонности дилеров и затоваривания их складов. Процесс затоваривания уже пошел. Но и тут как с яйцами: если объективных причин для снижения цен нет (пошлины, налоги, импортная составляющая), то можно рассчитывать лишь на скидки, подарки и прочие уступки, но не на переписанные и приятные глазу прайс-листы на автомобили», — отметил автоэксперт.

Ранее в Россию прибыла вторая партия яиц из Азербайджана.

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