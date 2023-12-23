В ДТП на МКАД погибли два человека

В загоревшемся после ДТП на 49-м километре МКАД автомобиле были обнаружены тела двоих человек. Об этом сообщается в Telegram-канале Прокуратуры Москвы.

«На внешней стороне 49-го километра МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей, результате чего один из них загорелся», — сообщили в прокуратуре.

По данным ведомства, ДТП произошло после столкновения автомобиля Toyota c «ГАЗель.» и «Great Wall». Последний автомобиль выбросило на встречную полосу, после чего он загорелся. Водитель и пассажир погибли.

«Прокуратура Западного административного округа контролирует установление всех обстоятельств ДТП, а также принятие процессуального решения о возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК РФ», — сообщили в московской прокуратуре.

До этого несколько грузовиков и легковушек столкнулись на 21-м километре МКАД.

Ранее были перечислены правила зимней езды на автомобиле.