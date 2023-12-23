В Саратовской области ограничили движение на двух федеральных трассах

Движение на двух федеральных трассах ограничено из-за тумана в Саратовской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление региональной управления ГИБДД.

«В связи с наступлением неблагоприятных погодных условий (гололед, ограниченная видимость из-за тумана менее 50 м) введено временное ограничение движения для грузовых и маршрутных транспортных средств на участке с 305 км по 380 км автодороги федерального значения Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград», — говорится в сообщении ведомства.

Ограничения коснулись и участка автотрассы Р-158 «Нижний Новгород — Арзамас — Саранск — Исса — Пенза — Саратов» с 529 по 612 км. Сообщается также, что движение транспорта временно ограничено в Гагаринском, Татищевском, Петровском и Красноармейском районах области.

Госавтоинспекция Саратовской области призывает водителей отказаться от поездок на дальние расстояния в ближайшее время.

23 декабря из-за мощного шторма все трассы и почти все канатные дороги закрыли на горнолыжных курортах «Роза Хутор» и «Красная Поляна» близ Сочи.

МЧС при этом сообщало, что сразу: семь регионов РФ могут остаться без света и связи из-за непогоды

Ранее в Сочи 19 самолетов ушли на запасные аэродромы в связи с непогодой.