Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Саратовской области ограничили движение на двух федеральных трассах

ГИБДД: в Саратовской области ограничено движение на двух трассах из-за тумана

close
100%
Максим Богодвид/РИА Новости

Движение на двух федеральных трассах ограничено из-за тумана в Саратовской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление региональной управления ГИБДД.

«В связи с наступлением неблагоприятных погодных условий (гололед, ограниченная видимость из-за тумана менее 50 м) введено временное ограничение движения для грузовых и маршрутных транспортных средств на участке с 305 км по 380 км автодороги федерального значения Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград», — говорится в сообщении ведомства.

Ограничения коснулись и участка автотрассы Р-158 «Нижний Новгород — АрзамасСаранск — Исса — Пенза — Саратов» с 529 по 612 км. Сообщается также, что движение транспорта временно ограничено в Гагаринском, Татищевском, Петровском и Красноармейском районах области.

Госавтоинспекция Саратовской области призывает водителей отказаться от поездок на дальние расстояния в ближайшее время.

23 декабря из-за мощного шторма все трассы и почти все канатные дороги закрыли на горнолыжных курортах «Роза Хутор» и «Красная Поляна» близ Сочи.

МЧС при этом сообщало, что сразу: семь регионов РФ могут остаться без света и связи из-за непогоды

Ранее в Сочи 19 самолетов ушли на запасные аэродромы в связи с непогодой.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами