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На шоу в Москве автомобиль врезался в стойку с женщиной-каскадером

В Москве автомобиль врезался в стойку с каскадершей, женщина упала с высоты

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На шоу «Каскадерские елки» в московском районе Раменки одна из участниц программы сломала руку после того, как в металлоконструкцию, на которой она находилась, врезался автомобиль. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Женщина по имени Юлия находилась на пьедестале и должна была исполнить трюк в момент, когда мимо нее проезжал автомобиль, но не успела этого сделать. Машина задела стойку с женщиной, конструкция обрушилась и женщина упала вниз головой на землю. Каскадерше удалось выжить, она получила перелом руки и множественные ушибы. Ее госпитализировали.

На опубликованной видеозаписи видно, что машина задела левым бортом стойку, установленную в узком проезде. После падения к пострадавшей подбежали другие участники шоу.

В программе «Каскадерских елок» заявлены фаер-шоу, прыжки, погони и столкновения, а также горение каскадеров и огромные монстр-траки.

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