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BMW анонсировала «заряженный» универсал M5 Touring в новогодней обертке

BMW показала новый спортивный универсал М5

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BMWM/YouTube

Компания BMW показала на видео спортивную версию M5 в кузове универсал. Ролик с M5 Touring размещен в официальном аккаунте BMW M на YouTube.

Автомобиль продемонстрирован в красной пленке с логотипами спортивного подразделения немецкой компании в окружении новогодних елок. BMW M5 в кузове универсал — одна из самых редких модификаций автомобилей от подразделения М немецкой компании, уточняет Motor1.

Автомобиль поколения Е34 был собран ограниченным тиражом в 891 экземпляр, тираж машины в кузове Е61 составил 1025 «заряженных» универсалов. Ожидается, что седан М5 нового поколения и универсал, построенный на его базе, сохранит под капотом мотор V8 4.4. Технические характеристики новинки BMW пока не раскрывает.

BMW продемонстрировала универсал M5 еще до выхода стандартной версии нового поколения «пятерки» с этим типом кузова. Ожидается, что стандартный 5 Series Touring дебютирует в начале 2024 года, а M5 Touring выйдет на рынок позже.

Ранее Ford рассказал о концепте автомобиля с ядерным реактором, созданным в 1958 году.

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