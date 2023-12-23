Семь человек пострадали в лобовой аварии в Мурманской области

Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области/VK

В Мурманской области произошло лобовое столкновение Skoda Fabia с микроавтобусом Volkswagen T4, сообщается на странице Управления по ГО и ЧС Мурманской области в VK.

Авария произошла вечером 22 декабря на Путепроводной улице в Кандалакше. На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД и пожарные.

«В результате ДТП пострадали 7 человек, бригадой СМП доставлены в Кандалакшскую ЦРБ. Сотрудниками УГИБДД по Мурманской области устанавливаются причины произошедшего», — уточняется в сообщении МЧС.

По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель Daewoo Nexia, который поворачивал налево на прилегающую территорию и не уступил дорогу Skoda Fabia, сообщает severpost.ru со ссылкой на региональную ГИБДД. Водитель Fabia затормозил, автомобиль занесло и он выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с микроавтобусом.

Ранее в Свердловской области три грузовика столкнулись и заблокировали движение по трассе.