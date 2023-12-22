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В Москве автомобиль такси перевернулся после ДТП

112: автомобиль такси вылетел на тротуар и перевернулся после ДТП в Москве

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Телеграм-канал «112»

На западе Москвы столкнулись два автомобиля такси. Об этом сообщает Telegram-канал 112. Одна из машин перевернулась.

«В Москве на Волоколамском шоссе столкнулись два автомобиля такси. От удара одну из машин отбросило на тротуар и она перевернулась. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Судя по видео, один из автомобилей выехал со второстепенной дороги на главную, где проезжал другой автомобиль, после чего произошло столкновение. У обеих машин серьезные повреждения кузовов.

До этого стало известно, что в Суздале приговорили к году лишения свободы жительницу Владимира, которая избила двух инспекторов ДПС, пытавшихся привлечь ее мужа к ответственности за вождение в нетрезвом виде. В ходе судебного разбирательства владимирка не признала своей вины в причинении насилия представителей власти.

Кроме того, в подмосковных Мытищах такси после столкновения с другим автомобилем вылетело на автобусную остановку и сбило двух подростков.

Ранее в Челябинске пассажир маршрутки ударил водителя ножом.

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