Стало известно, кто купит «Рольф» у государства

После передачи акций автодилера «Рольф» под управление Росимущества дилерский холдинг может быть продан другому крупному автодилеру, либо слит с одним из простаивающих автозаводов. Такой прогноз в беседе с «Газетой.Ru» высказал независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Я полагаю, что крупные дилерские холдинги уровня «Авилона» могли бы приобрести «Рольф» в случае его потенциальной дальнейшей продажи. Логично, что управление таким бизнесом требует определенных навыков и компетенций, которых у государства и чиновников Росимущества просто нет», — рассказал Бургазлиев «Газете.Ru».

По его словам, другой формой осуществления такой сделки может быть слияние «Рольфа» с одним из простаивающих автозаводов, ранее принадлежавшим зарубежным автоконцернам. Это позволило бы обеспечить синтез, подобный тому, что «Авилон» пытается создать с бывшим предприятием Volkswagen, а «Автодом» — с бывшим заводом Mercedes-Benz, указал Бургазлиев.

О передаче акций «Рольфа» под контроль государства читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что выходец из «Авилона» Алексей Гуляев назначен гендиректором «Рольфа» в день перехода компании под контроль государства.