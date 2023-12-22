Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно, кто купит «Рольф» у государства

Автоэксперт Бургазлиев прогнозирует продажу «Рольфа» другому дилеру

close
100%
Сергей Пятаков/РИА «Новости»

После передачи акций автодилера «Рольф» под управление Росимущества дилерский холдинг может быть продан другому крупному автодилеру, либо слит с одним из простаивающих автозаводов. Такой прогноз в беседе с «Газетой.Ru» высказал независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Я полагаю, что крупные дилерские холдинги уровня «Авилона» могли бы приобрести «Рольф» в случае его потенциальной дальнейшей продажи. Логично, что управление таким бизнесом требует определенных навыков и компетенций, которых у государства и чиновников Росимущества просто нет», — рассказал Бургазлиев «Газете.Ru».

По его словам, другой формой осуществления такой сделки может быть слияние «Рольфа» с одним из простаивающих автозаводов, ранее принадлежавшим зарубежным автоконцернам. Это позволило бы обеспечить синтез, подобный тому, что «Авилон» пытается создать с бывшим предприятием Volkswagen, а «Автодом» — с бывшим заводом Mercedes-Benz, указал Бургазлиев.

О передаче акций «Рольфа» под контроль государства читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что выходец из «Авилона» Алексей Гуляев назначен гендиректором «Рольфа» в день перехода компании под контроль государства.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами