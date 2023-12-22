Названо количество автозаводов в России, не возобновивших работу

Спустя два года после введения санкций половина российских автозаводов простаивает, несмотря на то, что большинство площадок, принадлежавших иностранным компаниям, поменяли собственников. Об этом пишет «Коммерсантъ».

К февралю 2022 года в России действовал 21 крупный автомобильный завод, десять из них контролировались автопроизводителями из стран, которые впоследствии был признаны недружественными. Почти все площадки, на которых была остановлена сборка машин, были приобретены местными инвесторами, однако запустить там производство автомобилей удалось лишь в единичных случаях.

При этом ни один из китайских автоконцернов не купил в России завод, несмотря на то, что объемы продаж китайских автомобилей в России достигают 60% рынка.

Ранее стало известно, сколько автомобилей будет продано в России в 2024 году.