Дагестанец сбил инспектора ДПС, когда мчался по встречной полосе

Водитель из Дагестана сбил инспектора ГИБДД, когда ехал по встречной полосе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Отмечается, что лейтенант Ибрагим Д. патрулировал окрестности села Зибутли-Миатли. Остановился, чтобы осмотреть автомобиль, стоящий на обочине из-за поломки. В это время по встречной полосе ехал Нахир И. Он не заметил инспектора и сбил его.

Полицейский доставлен в больницу. У него диагностированы переломы и сотрясение мозга. Его жизни ничего не угрожает. Служебный автомобиль Skoda тоже не пострадал. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого стало известно, что в подмосковных Мытищах такси после столкновения с другим автомобилем вылетело на автобусную остановку и сбило двух подростков. В городскую клиническую больницу госпитализированы двое подростков 17 лет.

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