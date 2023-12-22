Стало известно, какие новые модели Chery появятся в России в 2024 году

В 2024 году на российском рынке появятся несколько новых моделей автомобилей Chery. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора розничных продаж АГ «Авилон» Илью Петрова.

«По марке Chery в 2024 году ожидается большое количество новинок. Во II квартале в наличии должны появиться Chery Tiggo 9 и Arizzo 8 1,6T+2.0T MY. Затем в течение года по данному бренду мы ожидаем поступление еще четырех новинок — это Chery Tiggo 4, Tiggo 8, подключаемый гибрид Arizzo 8 и Tiggo 7», — сказал Илья Петров.

В компании Chery изданию не стали комментировать появление тех или иных новинок на российском рынке в 2024 году.

До этого стало известно, что владельцы кроссоверов Chery Tiggo 8 столкнулись с невозможностью установить на свои автомобили зимние щетки стеклоочистителя из-за необычной конструкции креплений. Некоторые дилеры пытаются решить проблему и обещают заказать в Китае необходимые комплекты креплений.

Ранее сообщалось, что BAIC представит в России два новых внедорожника.