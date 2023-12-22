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Россиянам рассказали, сколько раз нужно мыть автомобиль зимой

Автоэксперт Колодочкин посоветовал мыть автомобиль зимой не реже раза в неделю

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Автомобиль следует мыть хотя бы раз в неделю в зимний период, чтобы снизить негативное воздействие противогололедных реагентов. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин.

«Машину нужно мыть хотя бы раз в неделю в любую погоду. Зимой это помогает избавиться от реагентов, которые оседают на машине. От мойки можно воздержаться в сильный мороз, когда на кузове остается вода, которая замерзает вместе с деталями кузова автомобиля», — посоветовал Колодочкин.

По его словам, установившаяся в настоящее время переменчивая погода с оттепелью не требует от автовладельца каких-либо дополнительных мер, поскольку кузова современных автомобилей достаточно хорошо защищены от воздействия влаги.

Ранее стало известно, что ввоз автомобилей из Европы и Японии может сократиться вдвое в 2024 году.

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