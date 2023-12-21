Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Владельца крупного дилерского холдинга из Самарской области объявят в международный розыск

Владельцу дилерского холдинга из Самарской области грозит международный розыск

close
100%
Александр Кряжев/РИА Новости

Владельца автодилерского холдинга «Тон-Авто» и бывшего мэра Жигулевска Александра Курылина следствие планирует объявить в международный розыск на следующей неделе, сообщает «Коммерсантъ-Волга» со ссылкой на собственный источник.

Курылин обвинен заочно в даче взятки судье Шестого кассационного суда Александру Ефанову. На прошлой неделе Курылин был объявлен в федеральный розыск после того, как не явился на допрос. По данным следствия, Курылин предоставил судье Ефанову скидку на аренду автомобиля Toyota Sequoia на сумму свыше 1 млн рублей.

Автомобиль не был указан в декларациях судьи за 2019–2021 годы, что послужило одним из поводов для его проверки со стороны Высшей квалификационной коллегии судей. В рамках уголовного дела против Курылина судья Ефанов был допрошен в качестве свидетеля.

Разыскиваемый Александр Курылин в последнее время находился в Турции, откуда мог переехать в одну из стран Евросоюза, утверждает «Коммерсантъ-Волга».

Ранее пассажир челябинской маршрутки ударил водителя ножом и был задержан через два часа.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами