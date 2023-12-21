Владельца крупного дилерского холдинга из Самарской области объявят в международный розыск

Владельца автодилерского холдинга «Тон-Авто» и бывшего мэра Жигулевска Александра Курылина следствие планирует объявить в международный розыск на следующей неделе, сообщает «Коммерсантъ-Волга» со ссылкой на собственный источник.

Курылин обвинен заочно в даче взятки судье Шестого кассационного суда Александру Ефанову. На прошлой неделе Курылин был объявлен в федеральный розыск после того, как не явился на допрос. По данным следствия, Курылин предоставил судье Ефанову скидку на аренду автомобиля Toyota Sequoia на сумму свыше 1 млн рублей.

Автомобиль не был указан в декларациях судьи за 2019–2021 годы, что послужило одним из поводов для его проверки со стороны Высшей квалификационной коллегии судей. В рамках уголовного дела против Курылина судья Ефанов был допрошен в качестве свидетеля.

Разыскиваемый Александр Курылин в последнее время находился в Турции, откуда мог переехать в одну из стран Евросоюза, утверждает «Коммерсантъ-Волга».

Ранее пассажир челябинской маршрутки ударил водителя ножом и был задержан через два часа.