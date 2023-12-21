По Крымскому мосту временно перекрыли движение

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщает Telegram-канал «КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация».

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.

До этого движение по Крымскому мосту перекрывали 20 декабря.

15 декабря президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании IV Железнодорожного съезда, рассказывал о попытках построить Крымский мост при Николае II и Сталине.

Президент назвал решение о строительстве моста в Крым историческим. При этом он добавил, что российские специалисты возвели Крымский мост с присущим им «блеском». По его словам, при реализации данного проекта строители все сделали «здорово».

Ранее газета The Washington Post заявила об участии ЦРУ в атаке дронов на Крымский мост.