Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Знаменитый «Сарматмобиль» с лозунгом «На Вашингтон!» разбился под Тверью

В Тверской области «Сарматмобиль» с лозунгом «На Вашингтон» разбился в ДТП

close
100%
«Mash»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Mash»

Автомобиль ВАЗ-2109 с макетом баллистической ракеты «Сармат» на крыше попал в ДТП в Тверской области, сообщает Telegram-канал Mash.

Авария произошла на трассе М-10 «Россия». «Сарматмобиль» столкнулся с Renault Logan и получил сильные механические повреждения. На фото и видео с последствиями ДТП видно, что Lada в итоге врезалась правым бортом в сугроб. У нее повреждена передняя часть, деформировался кузов. По словам водителя машины по имени Равиль, «Сарматмобиль» не подлежит восстановлению, но макет ракеты остался цел.

Водитель Renault Logan пояснил, что в его машине на ходу самопроизвольно сработала подушка безопасности, из-за чего он не справился с управлением и врезался в Lada с макетом ракеты. Водители не получили серьезных травм, у них зафиксированы ушибы.

Ранее в Дагестане произошло массовое ДТП с участием более 10 автомобилей.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами