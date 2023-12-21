Знаменитый «Сарматмобиль» с лозунгом «На Вашингтон!» разбился под Тверью

Автомобиль ВАЗ-2109 с макетом баллистической ракеты «Сармат» на крыше попал в ДТП в Тверской области, сообщает Telegram-канал Mash.

Авария произошла на трассе М-10 «Россия». «Сарматмобиль» столкнулся с Renault Logan и получил сильные механические повреждения. На фото и видео с последствиями ДТП видно, что Lada в итоге врезалась правым бортом в сугроб. У нее повреждена передняя часть, деформировался кузов. По словам водителя машины по имени Равиль, «Сарматмобиль» не подлежит восстановлению, но макет ракеты остался цел.

Водитель Renault Logan пояснил, что в его машине на ходу самопроизвольно сработала подушка безопасности, из-за чего он не справился с управлением и врезался в Lada с макетом ракеты. Водители не получили серьезных травм, у них зафиксированы ушибы.

Ранее в Дагестане произошло массовое ДТП с участием более 10 автомобилей.