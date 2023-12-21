Центробанк намекнул на возможное подорожание ОСАГО

Центробанк в ближайшее время не планирует расширять тарифный коридор в системе ОСАГО, но допускает корректировку региональных коэффициентов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу департамента Центробанка Илью Смирнова.

«Если говорить о ближайших перспективах изменения тарифного коридора в ОСАГО, то я не вижу в моменте необходимости его расширения. Во всяком случае в нынешних условиях. Вместе с тем точечные тарифные калибровки в ОСАГО, конечно, могут быть. Например, по некоторым видам транспорта с высокой убыточностью или по регионам, где может назреть необходимость скорректировать территориальные коэффициенты», — рассказал агентству Смирнов.

При этом «скорректировать» не обязательно означает «повысить», уточнил он. В случае понижения коэффициента в том или ином регионе автовладельцы получат возможность купить полис дешевле.

По словам Смирнова, Центробанк поддержал идею продажи краткосрочных полисов ОСАГО, но после ее введения необходимо посмотреть, как этот механизм реализуется на практике. Возможность купить полис ОСАГО на срок от 1 дня до 3 месяцев были введены поправками в закон об ОСАГО в 2023 году.

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