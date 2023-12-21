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Subaru анонсировала на 2024 год новую версию WRX STI

Subaru покажет спортивные WRX и BRZ на автосалоне в Токио

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Subaru

Subaru покажет на Токийском автосалоне 2024 года, который пройдет в январе, новые спортивные версии автомобилей WRX и BRZ. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

На стенде японской компании будет представлена спецверсия WRX S4 STI Sport, которая планируется к выпуску ограниченным тиражом. Автомобиль будет отличаться улучшенной управляемостью и плавностью хода. На фото новинки видно, что машина получит спойлер на крышке багажника и новые колесные диски. Подробных технических характеристик новой модификации автопроизводитель до премьеры не раскрывает.

Также японская компания покажет гоночное купе Subaru BRZ GT300, которое было подготовлено для участия в чемпионате Super GT 2023.

До этого стало известно, что у миллиона автомобилей Toyota обнаружена техническая проблема.

Ранее Volkswagen решил быстрее разрабатывать новые автомобили.

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