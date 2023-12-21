Более 10 автомобилей столкнулись на трассе в Дагестане, есть пострадавшие

На трассе Хасавюрт — Махачкала в Дагестане произошло массовое ДТП, столкнулись 12 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По его данным, на узкой дороге, с которой невозможно съехать, сначала столкнулись две машины. ДТП произошло из-за плохой видимости в тумане. Затем в стоящие автомобили начали врезаться и другие машины.

В аварии есть пострадавшие, уточняет Telegram-канал «Тут Дагестан». Их число и состояние не уточняется.

На видеозаписи с последствиями ДТП видно, что в аварии несколько грузовых и легковых машин, в том числе Toyota Camry и Lada, внедорожники Land Cruiser и RAV4.

«Массовое ДТП. Не выезжайте в эту сторону вообще. Там дальше тоже кошмар», — прокомментировал ситуацию автор одного из видео с последствиями аварии.

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