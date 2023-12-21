Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Более 10 автомобилей столкнулись на трассе в Дагестане, есть пострадавшие

В Дагестане произошло массовое ДТП с участием 12 машин

На трассе ХасавюртМахачкала в Дагестане произошло массовое ДТП, столкнулись 12 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По его данным, на узкой дороге, с которой невозможно съехать, сначала столкнулись две машины. ДТП произошло из-за плохой видимости в тумане. Затем в стоящие автомобили начали врезаться и другие машины.

В аварии есть пострадавшие, уточняет Telegram-канал «Тут Дагестан». Их число и состояние не уточняется.

На видеозаписи с последствиями ДТП видно, что в аварии несколько грузовых и легковых машин, в том числе Toyota Camry и Lada, внедорожники Land Cruiser и RAV4.

«Массовое ДТП. Не выезжайте в эту сторону вообще. Там дальше тоже кошмар», — прокомментировал ситуацию автор одного из видео с последствиями аварии.

Ранее стало известно, что в Подмосковье таксист украл 1,5 млн рублей из дома клиента, расплатившегося крупной купюрой.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами