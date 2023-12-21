Регионы могут обязать закупать машины на газомоторном топливе для чиновников

Российские регионы, в которых развита газозаправочная сеть, могут обязать закупать для чиновников и депутатов отечественные машины, работающие на газомоторном топливе. Для этого могут установить долю таких закупок, следует из ответа департамента газовой отрасли Минэнерго на запрос депутата петербургского Заксобрания Андрея Рябоконя, передает «Парламентская газета».

Рябоконь в своем обращении к премьер-министру Михаилу Мишустину отмечал, что стоимость газомоторного топлива вдвое ниже дизеля или бензина. Кроме того, он напомнил, что есть недорогие технологии, которые позволяют «быстро и эффективно переоборудовать автомобили с двигателями внутреннего сгорания на газ». Его предложение было направлено в Минэнерго и другие ведомства.

«Минэнерго России считает, что решение об установлении полного запрета на приобретение техники, работающей на традиционных видах топлива, за счет бюджетных средств и для исполнения муниципального заказа нецелесообразно. Вместе с тем считаем возможным директивное установление обязательства по доле транспорта на газомоторном топливе в закупаемом за счет бюджетных средств и для исполнения муниципального заказа в субъектах РФ, где развита газозаправочная инфраструктура», — говорится в ответе за подписью директора департамента развития газовой отрасли Артема Верхова.

В конце августа председатель совета директоров калининградского автопроизводителя «Автотор» Валерий Горбунов говорил, что компания выпустит 2 тыс. машин на газомоторном оборудовании до конца 2023 года. По словам Горбунова, двигателями на газомоторном топливе будут оснащать как легковые, так и коммерческие автомобили. В рамках Петербургского международного экономического форума «Автотор» правительство Калининградской области, «Газпром» и Минпромторг РФ подписали соглашение, одной из задач которого является расширение линейки производимых в России газомоторных машин.

Ранее чиновников уличили в нелюбви к отечественным автомобилям.