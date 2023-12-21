Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Регионы могут обязать закупать машины на газомоторном топливе для чиновников

«ПГ»: чиновников могут пересадить на машины, работающие на газомоторном топливе

close
100%
Максим Богодвид/РИА «Новости»

Российские регионы, в которых развита газозаправочная сеть, могут обязать закупать для чиновников и депутатов отечественные машины, работающие на газомоторном топливе. Для этого могут установить долю таких закупок, следует из ответа департамента газовой отрасли Минэнерго на запрос депутата петербургского Заксобрания Андрея Рябоконя, передает «Парламентская газета».

Рябоконь в своем обращении к премьер-министру Михаилу Мишустину отмечал, что стоимость газомоторного топлива вдвое ниже дизеля или бензина. Кроме того, он напомнил, что есть недорогие технологии, которые позволяют «быстро и эффективно переоборудовать автомобили с двигателями внутреннего сгорания на газ». Его предложение было направлено в Минэнерго и другие ведомства.

«Минэнерго России считает, что решение об установлении полного запрета на приобретение техники, работающей на традиционных видах топлива, за счет бюджетных средств и для исполнения муниципального заказа нецелесообразно. Вместе с тем считаем возможным директивное установление обязательства по доле транспорта на газомоторном топливе в закупаемом за счет бюджетных средств и для исполнения муниципального заказа в субъектах РФ, где развита газозаправочная инфраструктура», — говорится в ответе за подписью директора департамента развития газовой отрасли Артема Верхова.

В конце августа председатель совета директоров калининградского автопроизводителя «Автотор» Валерий Горбунов говорил, что компания выпустит 2 тыс. машин на газомоторном оборудовании до конца 2023 года. По словам Горбунова, двигателями на газомоторном топливе будут оснащать как легковые, так и коммерческие автомобили. В рамках Петербургского международного экономического форума «Автотор» правительство Калининградской области, «Газпром» и Минпромторг РФ подписали соглашение, одной из задач которого является расширение линейки производимых в России газомоторных машин.

Ранее чиновников уличили в нелюбви к отечественным автомобилям.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами