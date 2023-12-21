Названы самые популярные премиальные китайские авто в России

За семь месяцев 2023 года в РФ было продано 28 тыс. премиальных китайских автомобилей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на независимого эксперта транспортной отрасли Алексея Тузова. По его словам, из них 73% — это машины бренда Exeed, 14% — Tank, 6% — Voyah.

«Доля китайских премиальных авто по итогам семи месяцев 2023 года составила 5,6% от общего числа продаж дорогих авто на российском рынке. Несмотря на санкционные ограничения, спрос на такие автомобили в РФ остается на высоком уровне», — отметил эксперт.

По словам эксперта, в наступающем году количество китайских автомобилей на российском рынке увеличится. Цены на премиальные машины из Китая гораздо выгоднее, чем на машины европейских брендов, которые к тому же сейчас поставляются в Россию только по схеме параллельного импорта.

До этого стало известно, что производитель шин Bridgestone объявил о продаже российских активов холдингу S8 Capital, сделка получила все необходимые одобрения регулирующих органов. Около 1 тыс. сотрудников Bridgestone перейдут на работу в российскую компанию. Bridgestone присутствовала на российском рынке с 1998 года, компания приостановила производство и бизнес в РФ в марте прошлого года.

Согласно условиям сделки, новые владельцы не могут использовать название компании и бренд Bridgestone, ребрендинг будет проведен в ближайшее время. Представители компании рассказали, что вскоре на предприятии начнется тестирование, пусконаладка и перезапуск производства.

Ранее сообщалось, что внедорожник Jetour T2 выйдет на рынок России в I квартале 2024 года.