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Bridgestone продала шинный завод в России

Bridgestone продала офис продаж и завод по производству шин холдингу S8 Capital

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Stefan Kiefer/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Японская компания Bridgestone объявила о продаже российских активов холдингу S8 Capital. Сделка получила все необходимые одобрения регулирующих органов, говорится в заявлении на сайте компании.

Соглашение включает в себя завод по производству шин в Ульяновске и офис продаж и маркетинга в Москве. В рамках сделки покупателю перейдет около 1 тыс. сотрудников, рассказали в Bridgestone.

Bridgestone присутствовала на российском рынке с 1998 года. Компания приостановила производство и другую деятельность в РФ в марте прошлого года. С этого момента Bridgestone продолжала выплачивать работникам заработную плату в полном объеме, заявил шинный производитель.

Производственная мощность завода Bridgestone в Ульяновске составляет 2,4 млн шин в год. Предприятие может производить покрышки с типоразмерами от 13 до 19 дюймов.

В мае этого года российский холдинг S8 Capital купил завод шин Continental в Калуге. Позже завод переименовали в Gislaved.

Ранее стало известно, что дилеры привезут в Россию новые модели BMW и Volkswagen.

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