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Дилеры привезут в Россию новые модели BMW и Volkswagen

«Авилон»: в 2024 году в России начнутся продажи новых моделей BMW и Volkswagen

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BMW

В следующем году в России появятся в продаже новые машины BMW и Volkswagen, которые импортируют в страну в рамках механизма параллельного импорта. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор розничных продаж дилерского холдинга «Авилон» Илья Петров.

«В течение 2024 года мы ожидаем множество новинок. Так, например, по бренду Volkswagen планируются поставки Tiguan X, Passat и Tharu. А по BMW мы ожидаем обновленные BMW 4 Series Coupe и Cabrio, а также BMW M4 Coupe и Cabrio», — сказал Петров.

В компании отметили, что не планируют закрывать программу параллельного импорта, поскольку на такие автомобили у россиян сохраняется спрос.

На базе Volkswagen Tharu был создан известный в России кроссовер Taos, а кросс-купе Tiguan X построено на удлиненной версии кроссовера. Вместе с Passat эти модели выпускаются в Китае.

Ранее россиянам назвали преимущества покупки подержанного автомобиля у дилера.

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