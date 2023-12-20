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В Минпромторге рассказали, когда в РФ начнется глубокая локализация автоэлектроники

Минпромторг: глубокая локализация автоэлектроники начнется в РФ в 2024 году

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Глубокая локализация электронных автокомпонентов начнется в РФ в 2024-2025 годах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы Минпромторга РФ Василия Шпака.

«В 2024-2025 годах планируется поэтапный переход к глубокой локализации автоэлектроники на уровне электронных компонентов. Процесс попадания на конвейеры автопроизводителей для новых электронных компонентов в составе электронных блоков занимает в среднем два-три года», — отметил Шпак.

По его словам в ближайшее время в России начнется серийное импортозамещение таких компонентов, как навигационные модули, резисторы, конденсаторы и разъемы, а также печатные платы.

До этого стало известно, что в Костроме открылось первое российское производство антиблокировочных систем тормозов (ABS) и систем стабилизации (ESP) для автомобилей.

Для производства блоков ABS и ESP построен новый цех с автоматизированной производственной линией. Лицензия на глубокую локализацию систем ABS и ESP позволит наладить в России выпуск всех компонентов, которые в них входят. Мощность производственной линии по выпуску ABS и ESP составит 850 тыс. в год.

Ранее сообщалось, что бывший российский завод Hyundai может собрать из остатков запчастей 70 тыс. авто.

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