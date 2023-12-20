Движение по Крымскому мосту восстановлено

В Telegram-канале об оперативной обстановке на Крымском мосту сказано, что движение автотранспорта было возобновлено через один час после его временной остановки.

В среду, в 4:47 по московскому времени, движение автотранспорта на мосту было перекрыто. В последующем сообщении отмечается, что движение уже возобновлено.

Ранее движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорилось в сообщении.

15 декабря президент РФ Владимир Путин рассказал о попытках построить Крымский мост при Николае II и Сталине, выступая на пленарном заседании IV Железнодорожного съезда. По его словам, российские специалисты возвели Крымский мост с присущим им «блеском». Как подчеркнул президент, при реализации данного проекта строители все сделали «здорово».

Ранее газета The Washington Post заявила об участии ЦРУ в атаке дронов на Крымский мост.