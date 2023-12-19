Американка пожаловалась на мужа, который терроризировал ее с помощью Tesla

Жительница США подала в суд на компанию Tesla из-за того, что агрессивный муж преследовал ее, пользуясь фирменным приложением Tesla. Об этом сообщает Reuters.

Автовладелица обратилась в полицию Сан-Франциско с жалобой на то, что муж, в нарушение запретительного судебного приказа, преследовал ее с помощью приложения Tesla, позволяющего управлять их автомобилем Model X. В частности, заявительница обнаружила в автомобиле металлическую бейсбольную биту, которой ранее муж угрожал ей. Также она находила машину с незапертыми дверями и измененными настройками подвески. При покупке машины муж зарегистрировал аккаунт на себя, поэтому жена не могла удалить его из приложения.

Позднее она подала в суд на мужа, обвинив его в побоях и сексуальном насилии, а компанию Tesla — в халатности из-за того, что она предоставляла мужчине доступ к приложению несмотря на наличие судебного запрета на приближение.

В результате Tesla выиграла иск, заявив об отсутствии доказательств, что муж использовал приложение для преследования. Судебный спор между самими супругами был урегулирован в 2023 году, а их бракоразводный процесс продолжается. Заявление в полицию, послужившее отправной точкой к расследованию, было подано в 2020 году, однако подробности разбирательства обнародованы только сейчас.

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