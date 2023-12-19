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Калужский губернатор рассказал, какие автомобили будет выпускать автозавод «ПСМА Рус»

Губернатор Шапша: калужский автозавод «ПСМА Рус» будет выпускать кроссоверы

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Калужский завод ООО «ПСМА Рус», находящийся в простое с апреля 2022 года, возобновил производство. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

«На этой площадке компания «Автомобильные технологии» запускает производство кроссоверов. До конца года здесь будет собрана пилотная партия из 48 автомобилей. В 2024 году начнется серийное производство. Конечно, всем интересно узнать модель локальной сборки. Компания обязательно объявит об этом на старте продаж», — отметил Шапша.

Автозавод ООО «ПСМА Рус» находился в простое с апреля 2022 года. На предприятии выпускали автомобили по полному циклу. С конвейера сходили мини-фургоны, компактвэны и коммерческие Peugeot, Opel и Citroen (в том числе для европейского рынка). Компания Mitsubishi (30% в СП со Stellantis) собирала на мощностях предприятия внедорожники Outlander и Pajero Sport.

Завод должен был заработать 18 декабря, однако официальную церемонию перенесли на следующий день.

Ранее сообщалось, что автомобильная группа «Авилон» не покупала российский завод Hyundai.

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