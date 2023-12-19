Hyundai избавится еще от одного завода в России

Hyundai Motor вместе с заводом по производству автомобилей продаст производственную площадку в Санкт-Петербурге, которая ранее принадлежала General Motors. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap.

Южнокорейская корпорация купила завод General Motors в Санкт-Петербурге в 2020 году. Его максимальный объем производства оценивается в 100 тыс. автомобилей.

До этого стало известно, что южнокорейская компания Hyundai Motor одобрила предложение о продаже своего завода в Санкт-Петербурге за 140 тыс. вон (примерно 10 тыс. рублей). В договоре указана возможность обратного выкупа в течение следующих двух лет. Стоимость завода в Северной столице оценивают примерно в $219 млн.

Завод Hyundai работал в Петербурге с 2010 года. Его производственные мощности позволяют выпускать 200 тыс. машин в год. До остановки производства в марте 2022 года на площадке выпускались автомобили Hyundai Creta и Solaris, а также Kia Rio и Rio X-Line.

Ранее стало известно, что компания Hyundai продолжит обслуживать авто в РФ даже в случае ухода с рынка.