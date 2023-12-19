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Названы самые аварийные автомобили в России

ВСК: в 2023 году чаще всего в ДТП попадали автомобили Lada Granta

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LADA

В 2023 году чаще всего в ДТП на российских дорогах попадали автомобили Lada Granta, Priora и Hyundai Solaris, сообщается в исследовании (есть у «Газеты.Ru») «Страхового дома ВСК».

«Среди марок авто в число наиболее аварийных в 2023 году вошли: Lada (19% от общего числа ДТП), Toyota (8%), Hyundai (7%), Kia (6%) и Renault (5%). В премиальном сегменте лидирует Mercedes-Benz. Доля ДТП с участием автомобилей немецкого бренда выросла за год с 1% до 1,5%», — говорится в сообщении.

Лидерами в рейтинге самых аварийных моделей стали Lada Granta (4%), Hyundai Solaris (3%), Lada Priora (2%), Lada Kalina (1,6%) и Toyota Corolla (1,5%).

Регионом-лидером по числу ДТП по итогам 2023 года стала Москва. В своеобразный антирейтинг также вошли Краснодарский край, Новосибирская и Ростовская области, Башкортостан. Самые аккуратные водители проживают в Омской и Волгоградской областях, а также в Санкт-Петербурге. Там зафиксировано меньше всего аварий.

По данным страховщика, чаще всего участниками ДТП становились россияне в возрасте 35-40 лет. При этом в 2023 году увеличилась с 25 до 27% доля молодежи среди виновников аварий.

Ранее стало известно, какие автомобили чаще всего списывают после ДТП.

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