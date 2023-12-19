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Россиянам рассказали, как не попасть в массовое ДТП на трассе

Автоэксперт Шатов назвал две ошибки водителей, ведущих к массовым ДТП

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Depositphotos

Распознать массовое ДТП на трассе водителю поможет движение с оптимальной скоростью, в такой ситуации он сможет применить экстренное торможение. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель «Казанской высшей школы водительского мастерства» Олег Шатов.

«Есть такое понятие, относящееся к защитному вождению, – наблюдение. Если оно ухудшается, если дорожные условия не позволяют видеть далеко вперед, тогда надо заблаговременно снижать скорость. Вторая проблема – даже когда водители видят, что впереди у машин включаются стоп-сигналы и аварийная сигнализация, они нажимают на тормоз только спустя несколько секунд», — пояснил Шатов.

Промедление достигает шести секунд, даже когда водитель точно видит, что впереди затор. Потом выясняется, что оставшегося расстояния не хватает для безаварийной остановки.

Информация навигатора не всегда помогает водителю заблаговременно узнать о массовом ДТП впереди, потому что обновляется с задержкой в несколько минут, предупредил Шатов.

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