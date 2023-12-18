В Московском Политехе представили мул будущего российского электромобиля

В московском Политехе (МАМИ) показали универсальную платформу для тестирования систем (мул) электроавтомобиля категории L7. Об этом сообщает РБК.

В публикации отмечается, что автомобиль разрабатывает МАМИ по заказу «Автотора» в рамках специального контракта с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.

В Политехе утверждают, что все основные комплектующие электромобиля разработаны и произведены в России. В МАМИ подчеркнули, что машина будет компактной и по доступной цене, ведь аккумуляторную батарею можно будет арендовать, а не приобретать, а для производства кузова не нужны дорогостоящие технологии.

Первые пять предсерийных автомобилей планируется передать на сертификацию в следующем году, говорится в публикации.

До этого стало известно, что серийный выпуск российских электромобилей под брендом Amber начнется в 2025 году.

Калининградское предприятие «Автотор» запатентовало графическое решение логотипа для двух торговых марок — «Амбер Авто» и «Автотор Амбер» в октябре этого года.

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