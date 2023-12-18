Появилось видео ДТП с поездом и фурой в Подмосковье

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку после ДТП с электропоездом и грузовым автомобилем в подмосковном Домодедово. Об этом говорится в сообщении прокуратуры, которая опубликовала запись аварии.

Инцидент произошел в понедельник днем на железнодорожном переезде на улице Корнеева. На записи видно, как в заднюю часть «КамАЗа», который остановился на переезде, врезается тепловоз. Водитель грузовика успел выбежать из кабины за несколько секунд до столкновения.

Задержка в движении поездов составила не более 15 минут. В областном главке МВД рассказали, что в результате ДТП грузовик и тепловоз получили механические повреждения, пострадавших нет.

Ранее появилось видео аварии «Газели» с абхазскими мандаринами.