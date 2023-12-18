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Тепловоз протаранил «КамАЗ» в Подмосковье

В Домодедово машинист тепловоза врезался в «КамАЗ»

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МВД РФ по Московской области

В подмосковном Домодедово тепловоз врезался в грузовик на железнодорожном переезде. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области, которое опубликовало кадры с места аварии в Telegram-канале.

Инцидент произошел днем в понедельник на железнодорожном переезде, расположенном на улице Корнеева. По предварительной информации, машинист, управляя тепловозом и двигаясь по тупиковой ветке, столкнулся с грузовым автомобилем «КамАЗ», который остановился на железнодорожном переезде.

В результате ДТП грузовик и тепловоз получили механические повреждения, пострадавших нет. Полицейские разбираются в обстоятельствах произошедшего.

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