Россиянам назвали опасность, из-за которой нельзя на упрощенных Lada ездить в такси

Антикризисные модификации Lada Vesta без подушек безопасности, которые недавно мог начать выпускать «АвтоВАЗ», категорически нельзя использовать в службах такси. Об этом заявил в беседе с «Газетой.Ru» вице-президент «Национального автомобильного союза» Антон Шапарин.

«В настоящее время «АвтоВАЗ» не производит автомобили, которые можно было бы использовать в такси. Так как работа в этих службах предусматривает особую ответственность, в том числе перед пассажирами, я бы запретил эксплуатацию в такси машин, в которых нет как минимум двух передних подушек безопасности. Еще нужны боковые шторки, ABS и системы стабилизации ESP. Это необходимо, чтобы снизить риск летального исхода в ДТП с участием такси и уменьшить уровень социального риска, что предусмотрено нацпроектом «Безопасные качественные дороги», — сказал Шапарин.

По данным паблика Avtograd News в соцсети ВКонтакте, «АвтоВАЗ» с 11 декабря 2023 года из-за нехватки комплектующих начал выпуск автомобилей Vesta без подушек безопасности. Как утверждают авторы сообщества, такие машины с двигателем 106 л.с. начали поступать к дилерам и, как только «АвтоВАЗ» получит сертификат соответствия, они будут доступны к продаже. За прошедшую неделю предприятие выпустило более 3 тыс. машин без подушек безопасности, говорится в сообщении паблика.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» разрабатывает для Lada Vesta новую силовую установку.