В России выросли продажи автомобилей с необычным окрасом

В 2023 году в России выросли продажи автомобилей в яркой цветовой гамме кузова. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор по коммуникациям дилерских холдингов «Автодом» и «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина.

«Представительницы слабого пола предпочитают яркую цветовую гамму, поэтому выбирают красные, синие или желтые автомобили. В 2023 году автомобили с необычным окрасом покупали чаще, чем несколько лет назад, так как количество женщин-автомобилистов постепенно возрастает», — рассказала она.

По словам Уткиной, наибольшим спросом на российском рынке пользуются китайские автомобили традиционных цветов — белого, черного и серого. Эти оттенки популярны среди мужчин, доля таких машин составляет 75-80% от общего объема продаж.

При этом четкого гендерного разделения моделей китайских премиальных брендов нет. Женщины при выборе автомобиля ориентируются на дизайн и комфорт, мужчины к этим требованиям добавляют технические характеристики и безопасность, добавила она.

Ранее стало известно, на сколько выросли цены на обслуживание автомобилей в России.