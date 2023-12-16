Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Петербуржцам пришлось разнимать драку пассажира с таксистом в центре города

В Петербурге пассажир напал на таксиста и сбежал от полиции

close
100%
ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/VK

В центре Санкт-Петербурга пассажир напал с кулаками на таксиста, драку пришлось разнимать случайным прохожим. Об этом сообщает megapolisonline.ru.

Конфликт произошел в районе пересечения Невского и Владимирского проспектов. Один из очевидцев происшествия рассказал изданию, что молодой водитель такси вез пассажира, мужчину на вид около 50 лет. В поездке пассажир начал пинать ногами сиденье и вел себя буйно. Водитель остановился и потребовал у него выйти из машины, однако пассажир набросился на таксиста с угрозами.

Поняв, что на место происшествия скоро прибудут сотрудники полиции, пассажир скрылся до их приезда.

До этого в Казани рейсовый автобус врезался в столб после того, как в него врезался седан Kia.

Ранее в Новгородской области гаишники вытащили из водоема съехавшего туда дальнобойщика.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами