Петербуржцам пришлось разнимать драку пассажира с таксистом в центре города

В центре Санкт-Петербурга пассажир напал с кулаками на таксиста, драку пришлось разнимать случайным прохожим. Об этом сообщает megapolisonline.ru.

Конфликт произошел в районе пересечения Невского и Владимирского проспектов. Один из очевидцев происшествия рассказал изданию, что молодой водитель такси вез пассажира, мужчину на вид около 50 лет. В поездке пассажир начал пинать ногами сиденье и вел себя буйно. Водитель остановился и потребовал у него выйти из машины, однако пассажир набросился на таксиста с угрозами.

Поняв, что на место происшествия скоро прибудут сотрудники полиции, пассажир скрылся до их приезда.

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