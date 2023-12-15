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Удлиненную Lada Vesta для чиновников планируют продавать частным лицам

Глава «АвтоВАЗа» пообещал продавать Lada Aura частным заказчикам

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АвтоВАЗ

«АвтоВАЗ» намерен продавать удлиненный седан Lada Aura частным клиентам, а не только поставлять эти машины для государственных нужд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента «АвтоВАЗа» Максима Соколова.

«Конечно, в том числе и на, условно говоря, частный сектор мы тоже планируем, что она будет поставляться. И уверен, что своих покупателей найдет», — приводит агентство слова Соколова.

Глава «АвтоВАЗа» сообщил, что на Lada Aura наблюдается высокий спрос со стороны представителей федеральных и региональных органов власти. Заказчики из госструктур готовы разобрать в том числе опытную партию машин, уточнил глава компании.

В октябре вице-президент «АвтоВАЗа» Сергей Громак сообщил, что начало производства Lada Aura ожидается в сентябре 2024 года.

Публичный показ удлиненного седана Lada Aura состоялся в Сочи. Автомобиль оснащен бензиновым мотором 1.8 и автоматической трансмиссией.

Ранее стало известно, что начало массового производства бензиновых и электрических Lada Largus в Ижевске запланировано на май 2024 года.

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