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На российский рынок вышли электромобили Rising F7 и R7

В России начались продажи автомобилей Rising F7 и R7 по цене от 6,8 млн рублей

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Dong Yi

В России появились в продаже китайские электрические лифтбэки F7 и кроссоверы R7. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора «Авилон Rising» Константина Галагана.

«Rising F7 — это электрический лифтбэк с двигателем мощностью 544 л.с., разгоном до 100 км/ч за 3,7 с. и запасом хода 600 км», — рассказал изданию Галаган.

По его словам, автомобиль доступен в двух комплектациях по цене 6,78 млн рублей и 7,82 млн рублей.

Полноприводный кроссовер Rising R7 располагает двигателем мощностью 544 л.с., он способен разогнаться до 100 км/ч за 3,8 с. Запас хода машины — 606 км. Кроссовер представлен в максимальной комплектации Performance и стоит 8,4 млн рублей.

По словам Константина Галагана, автомобили оснащены многочисленными системами активной безопасности.

«В частности, есть поддержка предупреждения выезда с полосы, система контроля усталости водителя, ассистент помощи при движении прямо и торможении», — перечислил он.

Ранее были названы самые популярные пикапы в России.

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