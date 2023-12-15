Гигантская пробка образовалась на трассе М4 из-за аварии

На трассе M4 «Дон» по направлению к Москве образовалась десятикилометровая пробка из-за массовой аварии. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

ДТП произошло в районе города Ефремов в Тульской области — столкнулись как минимум пять автомобилей, в том числе большегруз.

В пробке скопились десятки автомобилей. Положение водителей и пассажиров осложняет ухудшающаяся погода — сильная метель и температура минус шесть градусов. Среди застрявших в ледяном плену также есть дети.

До этого Дептранс Москвы сообщил о мощном снегопаде в российской столице и призвал выбрать городской транспорт вместо собственных автомобилей.

В российской столице вечером 14 декабря начались серьезные заторы из-за обильного снегопада. Возможны локальные затруднения в центральной части города, на ТТК и МКАД. В вечернее время пробки в городе могут достигнуть девяти баллов.

Ранее россиянам рассказали, как правильно ездить на машине в снегопад.