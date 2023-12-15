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В России на 25% выросли цены на обслуживание автомобилей

Fit Service: стоимость обслуживания автомобилей в России выросла на 25%

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Наталья Горшкова/РИА Новости

Средний чек за обслуживание и ремонт автомобилей за 11 месяцев 2023 года увеличился почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» рассказала директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова.

«Стоимость обслуживания автомобиля за январь – ноябрь 2023 года стоила его владельцу в среднем 7,7 тыс. рублей. За год средний чек вырос на 23%», — сказала она.

По словам собеседницы, одна из главных причин увеличения среднего чека — кадровая проблема в отрасли. Работодатели в сфере автобизнеса нацелены на сохранение и привлечение кадров, на повышение престижа профессии.

Чтобы повысить зарплату сотрудникам, на станциях увеличивается стоимость нормо-часа. В меньшей степени на рост среднего чека повлияли цены автозапчастей. В этом году они росли не так стремительно, как в прошлом 2022-м. Во многом на этой категории товара сказалась валютная переоценка и инфляция.

Ранее стало известно, на какие машины больше всего поднялись цены за ремонт.

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