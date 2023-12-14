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Путин высказался о качестве китайских автомобилей

Путин: качество китайских автомобилей растет

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что качество китайских автомобилей становится лучше. Об этом сообщает ТАСС.

«Китайское правительство работает, активно поддерживает своих автопроизводителей, и они вытесняют с рынка европейцев. Это происходит не только в России. И все-таки цена и качество растут, и это соотношение цены-качества дает возможность выбирать нашим автолюбителям то, что они хотят», — приводит слова Путина агентство.

До этого стало известно, что продажи китайских автомобилей в российских дилерских центрах упали на 60% с октября — после резкого поднятия ключевой ставки Центробанка.

По словам автоэксперта Ильи Титова, приобретать автомобиль в кредит под 20% годовых покупателю не выгодно и дешевле пользоваться каршерингом или такси. Также Титов отметил, что сейчас автомобили покупают лишь те, кому они нужны для работы или те, кто может позволить себе машину без кредита.

Ранее сообщалось, что автомобильные производители из Китая в 2024 году планируют продать в России 1,2 млн машин.

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