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Стало известно, сколько будет стоить в России кроссовер Kaiyi X7 Kunlun

Кроссовер Kaiyi X7 Kunlun будет стоить на российском рынке около 3 млн рублей

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«Автотор»

Продажи китайского кроссовера Kaiyi X7 Kunlun на российском рынке начнутся в первый месяц 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя департамента развития модельного ряда Kaiyi в РФ Ивана Бычкова. Стоимость модели составит около 3 млн рублей.

Длина кроссовера 4710 мм, колесная база — 2800 мм. Автомобиль будет доступен с двумя силовыми установками. Максимальная мощность турбомотора 1.6 — 186 л.с., двухлитровый двигатель выдает 238 л.с. И тому, и другому полагается роботизированная семиступенчатая коробка передач. Автомобиль рассчитан на применение бензина Аи-92.

Кроссовер оснащен набором систем помощи водителю, включая функцию удержания в полосе и адаптивный круиз-контроль. Что касается стоимости автомобиля, Бычков сказал, что автомобиль в базовой комплектации будет стоить ниже 3 млн рублей.

Калининградский завод «Автотор» приступил к сборке кроссоверов Kaiyi X7 Kunlun в начале декабря. На первоначальном этапе промышленное производство продукции Kaiyi осуществляется на базе сваренного и окрашенного кузова. В дальнейшем планируется переход на полный цикл производства.

До этого стало известно, что марка Omoda представила на российском рынке новую спецсерию кроссовера Omoda C5, которая получила название Trendy Red. Ключевой особенностью новой серии Trendy Red является насыщенный красный цвет кузова.

Ранее сообщалось, что Geely тестирует в Китае конкурента минивэна Hyundai Staria.

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