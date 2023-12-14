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Названы сроки появления на рынке новых моделей «Москвич»

Кроссовер «Москвич 5» может появиться на рынке в первой половине 2024 года

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Александр Вильф/РИА Новости

Автомобиль «Москвич 5» может появиться на российском рынке в первой половине 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление коммерческого директора автозавода «Москвич» Александра Мигаля, которое он сделал в эфире радиостанции «Наше радио».

«На следующий год мы планируем по большому счету выход новой модели, в первом полугодии — это «М5». Это среднеразмерный кроссовер будет. И на второе полугодие мы планируем выход большого кроссовера, по классической сегментации — сегмента D. Это будет второе полугодие, «Москвич 8», — сказал Мигаль.

До этого стало известно, что покупатели кроссоверов «Москвич 3» чаще всего выбирают автомобили серого и белого цветов, для лифтбеков «Москвич 6» серый является безусловным лидером.

На машины серого цвета приходится 27% продаж кроссовера «Москвич 3», еще 25% реализованных машин — белого цвета, 18% — черного. Среди проданных лифтбэков «Москвич 6» 60% машин серого цвета, на черный цвет приходится 30%, оставшиеся 10% машин белые.

Ранее сообщалось, что автомобили «Москвич» в 2024 году могут подорожать на 10%.

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