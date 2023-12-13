В Подмосковье возобновили регистрацию машин и выдачу прав после сбоя

В Подмосковье полностью возобновили регистрацию машин и выдачу водительских удостоверений. Об этом в Тelegram сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«В настоящее время оказание государственных услуг по линии Госавтоинспекции во всех подразделениях Московской области возобновлено в полном объеме», — говорится в сообщении.

В заявлении пресс-службы отмечается, что технические неполадки, из-за которых предоставление этих услуг было прервано, «устранены».

12 декабря в Москве была прервана регистрация автомобилей и выдача водительских удостоверений из-за технического сбоя. Позже стало известно, что проблема распространилась на подразделения ГИБДД по всей России. В ведомстве рассказали, что на устранение неполадок может уйти до нескольких дней. Позже ГИБДД Москвы объявила о возобновлении предоставления своих услуг через флагманские Многофункциональные центры (МФЦ) в Москве.

Ранее россияне пожаловались на плохое качество бланков свидетельств о регистрации машин.