В санкционный список США попал Липецкий производитель автомобилей

Компания «Моторинвест», выпускающая электромобили Evolute, попала под санкции США. Об этом сообщает interfax.ru со ссылкой на Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

Под производство автомобилей «Моторинвест» весной 2022 года подписал специальный инвестиционный контракт (СПИК 2.0) с Минпромторгом РФ и Липецкой областью. Предприятие может ежегодно выпускать до 100 тыс. автомобилей. В производство, за 11 лет действия контракта, планируется вложить 13 млрд рублей.

На предприятии в настоящее время собираются электрические седаны и кроссоверы китайского Dongfeng под локальной маркой Evolute. В середине ноября там стартовал выпуск кроссовера Evolute i-Sky (в Китае — Dongfeng Forthing Thunder). В будущем на заводе «Моторинвест» будет налажен выпуск гибридного кроссовера класса D.

По данным аналитического агентства «Автостат», в первой половине 2023 года в России дебютировали около 30 моделей авто из КНР, а во второй — более 60. В 2024 году в продаже на российском авторынке появятся от 30 до 45 новых новых моделей китайских брендов.

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