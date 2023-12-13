Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В санкционный список США попал Липецкий производитель автомобилей

Российский производитель автомобилей Evolute попал под санкции США

close
100%
Evolute

Компания «Моторинвест», выпускающая электромобили Evolute, попала под санкции США. Об этом сообщает interfax.ru со ссылкой на Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

Под производство автомобилей «Моторинвест» весной 2022 года подписал специальный инвестиционный контракт (СПИК 2.0) с Минпромторгом РФ и Липецкой областью. Предприятие может ежегодно выпускать до 100 тыс. автомобилей. В производство, за 11 лет действия контракта, планируется вложить 13 млрд рублей.

На предприятии в настоящее время собираются электрические седаны и кроссоверы китайского Dongfeng под локальной маркой Evolute. В середине ноября там стартовал выпуск кроссовера Evolute i-Sky (в Китае — Dongfeng Forthing Thunder). В будущем на заводе «Моторинвест» будет налажен выпуск гибридного кроссовера класса D.

По данным аналитического агентства «Автостат», в первой половине 2023 года в России дебютировали около 30 моделей авто из КНР, а во второй — более 60. В 2024 году в продаже на российском авторынке появятся от 30 до 45 новых новых моделей китайских брендов.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» лишил Lada Vesta еще одной опции безопасности.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами