Обманувшего двух автовладельцев россиянина экстрадировали из Парагвая в Волгоград

Владельца ломбарда из Волгограда, который выманил деньги у двух автовладельцев, нашли в Парагвае и экстрадировали в Россию. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Волгоградской области.

«По версии следствия, в период 2018-2019 гг. в Волгограде владелец ломбарда Роман Морозов под предлогом продажи автомобилей BMW X7 и ГАЗ мошенническим путем похитил деньги потерпевших», — отмечается в сообщении ведомства.

Также он лишил прав на жилье обратившихся к нему граждан. Ущерб от действий владельца ломбарда составил более 14,6 млн рублей. Мужчину задержали на территории Парагвая и в 2023 году экстрадировали в Россию. Его уголовное дело по обвинению в мошенничестве направлено в Красноармейский районный суд Волгограда для рассмотрения.

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