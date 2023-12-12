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Подержанные автомобили подорожали в России почти на 10%

РГ: за осень средняя цена подержанных автомобилей в России выросла на 9%

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

С сентября по ноябрь 2023 года средняя цена на подержанные автомобили в России выросла на 9% (до 1,54 млн рублей). Об этом рассказали аналитики компании CM.Expert, передает «Российская газета».

У частных продавцов цена стала выше на 11% (до 1,4 млн рублей), у автодилеров — на 4% (до 2,1 млн рублей). Первые продают машины в среднем за 26 дней, а дилеры — за 39 дней.

В ноябре количество автомобилей с пробегом на классифайдах выросло на 8% к сентябрю и составило 1 млн машин. Это на 21% ниже того же показателя за 2022 год, когда было доступно 1,3 млн автомобилей.

Самыми продаваемыми автомобили в возрасте от 3 до 10 лет в эконом-классе стали Lada Granta, Hyundai Solaris, Kia Rio, Volkswagen Polo и Lada Vesta. В среднем сегменте лидерство заняла Toyota Camry, за ней идут Skoda Octavia, Ford Focus, Kia Sportage и Volkswagen Tiguan. В премиум-сегменте чаще всего покупали BMW 5 Series, Mercedes-Benz E-Klasse, BMW 3 Series, Toyota Land Cruiser Prado и Mercedes-Benz C-Klasse.

Ранее эксперт назвал поломки в автомобиле, которые отказываются устранять в автосервисах.

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