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Курские гаишники нашли гашиш в бампере остановленной машины

В Курске полиция нашла в бампере машины 4 кг гашиша

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков совместно с ГИБДД задержали водителя, который перевозил в бампере машины крупную партию гашиша. Об этом сообщает «МВД Медиа».

«При осмотре машины в корпусе переднего бампера стражи правопорядка обнаружили и изъяли 40 брикетов, наполненных гашишем общей массой 4 килограмма. Выяснилось, что крупную партию «дурман-травы» задержанный должен был доставить в соседние регионы», — отмечается в сообщении МВД.

Также наркотики планировалось продать и в Курской области. На перевозчика гашиша полицейские вышли, отрабатывая оперативную информацию. Против задержанного 24-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ. Водитель помещен под стражу, ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Санкт-Петербурге ФСБ провела рейд в отношении водителей с незаконными мигалками и спецпропусками.

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