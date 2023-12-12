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Названа дата перезапуска бывшего завода Volvo в Калуге

Бывший завод Volvo в Калуге запустит производство в середине декабря

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Depositphotos

Бывший автозавод Volvo Trucks в Калуге перезапустят на этой неделе. Предприятие АО «Автомобильное моторное общество» (АМО), новый собственник завода, планирует запустить производственную линию 14 декабря, сообщили в администрации Калужской области, передает «Интерфакс».

В ноябре группа «Промышленные инвестиции» закрыла сделку по покупке бывшего завода Volvo Trucks в России. Предприятие уже приступило к тестовой сборке автомобилей «Урал 6х4».

В группу «Промышленные инвестиции» входят разработчики и производители на рынке строительно-дорожных, сельскохозяйственных и специальных машин, а также сеть сервисных центров в регионах РФ. Помимо АМО, в нее включены бренд строительно-дорожной техники UMG (ООО «СДМ», раннее входившее в «Объединенную машиностроительную группу»), новый металлургический бизнес ООО «Литье и поковки» (Нижний Новгород) и лизинговое ООО «Спецтехника лизинг» (Москва).

О прекращении продаж и производства грузовиков Volvo в России шведская компания объявила 28 февраля 2022 года. На Россию приходилось около 3% от продаж Volvo Group. Мощность завода в Калуге составляла 15 тыс. грузовых автомобилей в год, туда производство переехало в 2009 году, спустя шесть лет после начала выпуска машин на площадке в Зеленограде. К апрелю того же года на предприятии перешли с машинокомплектной сборки на технологию полномасштабного производства.

Ранее стало известно, что у Aurus и газовской «Газели» будут одинаковые детали.

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