Петербуржец избил подростка за бросание снежков в машины

МВД РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Санкт-Петербурге полиция задержала автомобилиста, подозреваемого в избиении подростка из-за снежков. Об этом сообщили в главке МВД.

В отдел полиции по Красногвардейскому району поступило заявление от мужчины о том, что 10 декабря у дома по проспекту Энергетиков неизвестный мужчина ударил его 10-летнего сына. Выяснилось, что двое подростков кидали снежки в проезжающие мимо автомобили, что не понравилось водителю автомобиля Volkswagen Tiguan. Он остановился, вышел, ударил одного из подростков и уехал.

Через два дня подозреваемого, 39-летнего жителя Красногвардейского района, задержали на Ладожском вокзале. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 116 УК РФ (побои).

Ранее семья с тремя детьми едва не замерзла в машине посреди тайги.