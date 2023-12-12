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Семья с тремя детьми едва не замерзла в машине посреди тайги

В Иркутской области семья с тремя детьми оказалась в лесу в заглохшей машине

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Depositphotos

В Иркутской области сотрудники ГИБДД пришли на помощь семье с тремя малолетними детьми, люди оказались в заглохшей на трассе машине на 30-градусном морозе. Об этом сообщается в Telegram-канале областного управления МВД.

В полицию поступило сообщение, что на трассе Р-255 «Сибирь» на пути от Хомутово до Усолья-Сибирского остановился автомобиль. На место происшествия выехал наряд ДПС ГИБДД.

«Добравшись до предполагаемого места, инспекторы обратили внимание на машину «Хонда Стрим», расположившуюся у края проезжей части. Автомобилистов на трассе было мало, а по обеим сторонам дороги располагался лес», — отмечается в сообщении полиции.

Оказалось, что в машине находились супруги и трое их детей. Автомобиль заглох, и запустить его не удавалось. Сотрудники ГИБДД довезли женщину с детьми до ближайшего кафе, где они смогли отогреться. Проблему с автомобилем также удалось решить.

Ранее были названы неисправности машины, которые может вызвать налипший снег.

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